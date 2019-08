E-Mobilität gehört zweifellos zu den großen Trendthemen. Es ist ein Markt, der erst im Entstehen ist und noch keine festgefahrenen Wettbewerbsstrukturen hat. Was letztlich auch bedeutet, dass derzeitige Akteure wie beispielsweise TESLA, die deutschen Premiumhersteller wie DAIMLER und BMW oder Massenproduzenten wie VOLKSWAGEN noch längst keine Gewissheit haben, in diesem Markt dauerhaft Erfolg zu haben. Natürlich gibt es diesbezüglich hohe Wahrscheinlichkeiten, aber eben keine 100-prozentige Sicherheit.Das gilt noch mehr für Newcomer, die das Thema für sich entdeckt haben. Besonders viele finden sich dabei in China, das in Zukunft das Potenzial zum wichtigsten E-Auto-Markt hat. Dass es ausgerechnet so viele chinesische Firmen gibt, die sich bei E-Mobilität engagieren, ist relativ einfach zu erklären. Denn bei diesem Thema können angestammte Automobil-Produzenten ihre bisherigen Wettbewerbsvorteile kaum nutzen. Das, was beispielsweise deutsche Autohersteller so auszeichnet, ist ihre lange Erfahrung in der Motorentechnik, insbesondere mit Blick auf Effizienz und Emissionen. Das alles spielt bei Elektrofahrzeugen schlicht keine Rolle mehr. Die Ausgangstechnik ist grundsätzlich für alle gleich. Es geht - einfach gesprochen - nur darum, wer die bessere Funktionalität und das schönere Design zu bieten hat.

