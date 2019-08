Eingebettete Systeme erreichen derzeit ein neues Maß an Komplexität und Funktionalität. Selbst bei Systemen, die viele Entwickler noch als noch relativ simpel erachten, ist mittlerweile eine ausgeklügelte Steuerung nötig, damit sie ihre Position auf dem Markt halten können. Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Kriterien und Anforderungen, die Entwicklerteams bei der Auswahl von Hardwareplattformen berücksichtigen müssen.

Dieser Effekt ist in vielen Bereichen ersichtlich, doch ein besonders gutes Beispiel hierfür sind Sicherheitssysteme. Optisch sind zwei elektronische Türschlösser vielleicht identisch, doch was ihre Funktionen betrifft, können sie völlig unterschiedlich sein. Herkömmliche Schlösser arbeiten etwa mit einem relativ einfachen Mikrocontroller (MCU), der mit einem Peripheriegerät verbunden ist, das elektronische Schlüsselkarten mithilfe von Magnetstreifen oder per NFC-Mechanismus einliest. Derartige Systeme werden in Zukunft weitaus fortschrittlicheren und smarteren Designs weichen müssen. Die bieten dann eine viel größere Funktionsvielfalt wie etwa die Möglichkeit der Türöffnung durch Gesichts-, Fingerabdruck- oder Spracherkennung. Auch eine Kombination dieser drei biometrischen Erkennungsverfahren ist möglich.

Die Kernfunktion und Logik des Schlosses bleibt zwar gleich - nämlich die Tür nur dann zu öffnen, wenn die Person den Schlüssel vorweisen kann, in welcher Form dieser auch vorliegen mag -, aber die Komplexität beim Design steigt. Hier gilt es aber zu beachten, dass die Kosten und der Energieverbrauch weiterhin möglichst gering zu halten sind. Ein modernes Schloss muss möglicherweise Aufnahmen einer Videokamera verarbeiten können und vielleicht zugleich auch mit einem Mikrofon und einem Fingerabdruckscanner verbunden sein, je nachdem wie viele der verfügbaren biometrischen Optionen die Systemdesigner einsetzen wollen. Eine leistungsstarke Digitalsignalverarbeitung ist Pflicht, um die Daten von diesen Geräten erfassen und jeden Datenstrom auf intelligente Weise verarbeiten zu können.

Das richtige Betriebssystem finden

Auf Softwareebene stehen nun zahlreiche Ressourcen zu Verfügung, die die Umsetzung eines solchen Designs ermöglichen. Viele Designer verwenden einen starken ARM-Kern, der die anspruchsvolle Software verarbeiten kann. Bibliotheken für Bildverarbeitung und das maschinelle Lernen zur Durchführung von Gesichts- und Fingerabdruckerkennung sind für zahlreiche Plattformen verfügbar - einschließlich der DSP-Kerne, die neben ARM-Cores in der Sitara-Familie von Texas Instruments arbeiten. Ein Beispiel ist die Bildverarbeitungsbibliothek Open-CV. Eine Linux-Distribution, zum Beispiel Debian, stellt eine praktische Umgebung für die Entwicklung und Laufzeitausführung bereit, wobei sie Zugriff auf zahlreiche Programmiersprachen (Python bis C++) gewährt.

C und C++ sind zwar traditionell die erste Wahl für eingebettete Systeme, Python bietet jedoch bedeutende Vorteile. Die Numpy-Bibliothek beispielsweise stellt eine Vielzahl von Funktionen bereit, die die komplexe mathematische Option unterstützen, ...

