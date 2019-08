Osram-Aktien haben ihre Gewinne am Mittwochnachmittag auf bis zu 3,8 Prozent und 36,50 Euro ausgebaut - das höchste Niveau seit März. Die Chancen auf einen Bieterwettkampf um den Lichtspezialisten nehmen in den Augen der Anleger weiter zu. Denn sie rechnen damit, dass der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am Abend ein Stillhalteabkommen mit dem Halbleiterkonzern AMS aufkündigt, und damit den Weg für eine neue Übernahmeofferte der Österreicher frei macht. Der erste Vorstoß im Juli war noch auf Ablehnung gestoßen, seither näherte man sich in Verhandlungen aber an.

Bis zum 5. September läuft gleichzeitig die Annahmefrist eines Gebots in Höhe von 35 Euro je Aktie der US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle. Tags zuvor war aus informierten Kreisen durchgesickert, dass sie wohl eine Aufstockung ausloten für den Fall, dass AMS formal bietet./ag/nas/fba

ISIN DE000LED4000

AXC0205 2019-08-21/15:04