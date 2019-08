New York (ots/PRNewswire) - Über die sozialen Kanäle können Nutzer ebenso Songs und Alben direkt bei den Stories teilen



Heute teilte die globale Streaming- und Unterhaltungsplattform TIDAL eine Reihe von Verbesserungen im Bereich der gemeinsamen sozialen Nutzung mit. Bereits jetzt haben die Mitglieder von TIDAL die Möglichkeit, den soliden Musikkatalog der Plattform sowohl bei den Stories auf Instagram und als auch bei denen auf Facebook zu teilen, gleichzeitig können ebenso abspielbare Videoinhalte bei den Instagram Stories geteilt werden.



Die Mitglieder von TIDAL, die iOS und Android nutzen, können bei allen Inhalten die neue Sharing-Option sehen, sobald sie auf das 3-Punkt-Menü klicken und "teilen" auswählen. Songs, Alben, Künstler und Playlisten werden bei den Instagram-und Facebook-Stories geteilt, solange es sich lediglich um ein Bild handelt, bei Videos erscheint der Post mit einer Vorschau von 15 Sekunden bei den Instagram-Stories und ist weiterhin lediglich mit einem Bild bei den Facebook- Stories.



So haben Mitglieder von TIDAL Zugang zu 60 Millionen Songs und können bis zu 250.000 Musikvideos nutzen, des Weiteren auch Tausende von Performance- Videos, hunderte original Serienvideos und vieles mehr, welche sie in ihren sozialen Netzwerken posten können. Die Erweiterung und Verbesserung der Nutzerfunktionen sorgen für eine nahtlose Integration in das tägliche Leben der Mitglieder. So wird die Nutzererfahrung verbessert, was vorrangige Bedeutung für TIDAL hat, und die Einführung dieser Optionen ermöglicht es den Mitgliedern an den einzigartigen musikalischen Unterhaltungen innerhalb der sozialen Plattformen teilzuhaben. In Bezug auf exklusive Originalinhalte der Branche vom führenden Anbieter, wird diese neue Funktion die breite Angebotspalette der Plattform in den Mittelpunkt stellen.



"Jeden Tag sehen wir Mitglieder, die ihre bevorzugten Inhalte von TIDAL in den sozialen Medien teilen", stellt Lior Tibon, COO, TIDAL, fest. "Aufgrund des tragenden Videokatalogs von TIDAL ist es nun vorrangig, die Inhalte besser vorzuzeigen und in weitere beliebte Apps zu integrieren. Wir sind stolz darauf, dass wir im Vergleich zur Konkurrenz weiterhin federführend im Bereich Videoinhalte sind."



Die Mitglieder von TIDAL können sofort unter der Playlist von TIDAL New Video Arrivals das Sharing der Videos austesten. Die neue Funktion wird gerade eingeführt und die Mitglieder weltweit erhalten das Update im Laufe der Woche.



Über TIDAL



TIDAL ist eine von Künstler betriebene, weltweite Musik- und Unterhaltungsplattform, bei der Künstler und Fans durch einzigartige Originalinhalte und exklusive Events zusammenkommen. Verfügbar in 53 Ländern mit einem Streaming-Service von mehr als 60 Millionen Songs und 250.000 hochwertigen Videos im Katalog, außerdem inbegriffen auch original Serienvideos, Podcasts, Tausende professionelle Playlists und Entdeckung des Künstlers über TIDAL Rising. Da sich die Besitzer dafür einsetzen ein nachhaltigeres Modell für die Musikindustrie zu schaffen, ist TIDAL in Premiumqualität und auf HiFi-Ebene verfügbar, einschließlich Aufnahmen in Master Quality Authenticated (MQA).



