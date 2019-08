Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Target nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der angehobene Ausblick sei zudem besser als von ihm erwartet. Die Neubewertung der Aktie sei in vollem Gange./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 07:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / 07:17 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-08-21/16:32

ISIN: US87612E1064