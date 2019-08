Die Inapa IPG SA Portugal (Inapa) hat die Übernahme der Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG (Papyrus) von der Opti Group AB Schweden (Opti Group) abgeschlossen. Nachdem bereits das Bundeskartellamt am 04. Juli die Anteilsübertragung freigegeben hat sind nun auch die Geschäftsanteile zum Stichtag 31. Juli 2019 übertragen worden. Papyrus Deutschland und Papier Union wollen nun zügig mit der Zusammenführung ihrer Aktivitäten beginnen. "Der Abschluss der Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für den Wachstumskurs der Inapa Gruppe dar. Wir sehen in der Zusammenführung der Aktivitäten von Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...