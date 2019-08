Zürich (ots) - Eine Klage des Kaffeekapselherstellers Nespresso wegen Urheberrechtsverletzung und Rufschädigung wurde in letzter Instanz in Israel abgewiesen. Das Unternehmen des Lebensmittelkonzerns Nestlé will seit 2016 einen Werbespot des israelischen Kaffeemaschinenherstellers Espresso Club verhindern, in dem ein Double der Nespresso-Werbeikone George Clooney zu sehen ist. Das Obergericht entschied, es handle sich um eine Parodie, die nicht auf der ursprünglichen Produktion mit dem Original-Filmstar basiere. Und sei daher keine Kopie. Die beiden Unternehmen konkurrenzieren sich in Israel in einem knapp 2 Milliarden Dollar grossen Kaffeemarkt.



