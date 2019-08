Mainz (ots) - Die Messungen der Blitzgeräte in Rheinland-Pfalz sind zunehmend ungenau. Nun überprüft das Verfassungsgericht Koblenz die Funktionalität der Geräte. Das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens berichtet am Donnerstag, 22. August 2019, ab 20:15 Uhr darüber.



Christoph Adam ist sauer: Er wurde auf der A8 bei Zweibrücken geblitzt. Jetzt soll er 110 Euro Bußgeld zahlen. Adam hat Zweifel an der Messung und will gerichtlich dagegen vorgehen. Der Verfassungsgerichtshof in Saarbrücken hat im Juli festgestellt: Viele handelsüblichen Blitzgeräte speichern nicht genügend Daten für eine juristisch einwandfreie Messung. Auch das Verfassungsgericht in Koblenz prüft das gerade. Verkehrsexperten halten die Hälfte der Blitzgeräte in Rheinland-Pfalz für fragwürdig. Wie reagiert das zuständige Ministerium? "Zur-Sache"-Reporterin Myriam Schönecker hakt nach.



Moderation: Daniela Schick



Weitere Themen der Sendung:



- Islam-Unterricht für Kinder - wer kontrolliert die Prediger in

den rheinland-pfälzischen Moscheen?

- Sorge wegen Wolf am Stegskopf

- Jetzt wird's ernst: "SoziPartner.DE"

- Zur Sache will's wissen: Alles auf Grün!

- Zur Sache hilft: Verweigerte Krankmeldung "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"



Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.



Pressekontakt:



Sibylle Schreckenberger,

Tel. 06131 929-32755,

sibylle.schreckenberger@swr.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4354608