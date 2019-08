wallstreet:online AG: Erwerb Mehrheitsbeteiligung an der Smart Investor Media GmbH DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme wallstreet:online AG: Erwerb Mehrheitsbeteiligung an der Smart Investor Media GmbH 21.08.2019 / 19:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb Mehrheitsbeteiligung an der Smart Investor Media GmbH Berlin, 21. August 2019 - Die wallstreet:online AG hat heute eine Vereinbarung über den Erwerb von 90% an der Smart Investor Media GmbH abgeschlossen. Die Smart Investor Media GmbH verlegt das monatliche Printmagazin "Smart Investor" und betreibt die Webseite www.smartinvestor.de. Der Kaufpreis beträgt 900.000 Euro. Die Transaktion soll noch im August 2019 abgeschlossen werden. Die wallstreet:online AG beabsichtigt durch die Digitalisierung der bisher fast ausschließlich in Printauflage vorhandenen Inhalte des Magazins die Reichweite der wallstreet:online Gruppe zu erhöhen und damit die Werbeeinnahmen vor allem von Kunden aus der Fondsindustrie und von Vermögensverwaltern zu steigern. Die Smart Investor Media GmbH hat im Jahr 2018 einen Umsatz von ca. 630.000 Euro und ein Vorsteuerergebnis von ca. 80.000 Euro erwirtschaftet. Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied 21.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 861231 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861231 21.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS609 AXC0288 2019-08-21/19:21