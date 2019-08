Grüne Staatsanleihen sind schon länger im Gespräch, doch an einem konkreten Plan fehlt es. Dabei versprechen die Anleihen einige Vorteile für Investoren.

Eigentlich ist Nachhaltigkeit auch an den Kapitalmärkten im Moment das ganz große Thema. Doch allzu eilig scheint es die Bundesrepublik mit einer grünen Staatsanleihe nicht zu haben. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (SPD) hat Hoffnungen auf eine schnelle Einführung jedenfalls erst einmal gedämpft.

"Wir machen uns bewusst keinen Zeitdruck, weil die Fragen, die sich um die grünen Bundesanleihen ranken, natürlich sehr komplex sind", sagte er nach einem Treffen des Green and Sustainable Finance Clusters am Mittwoch in Frankfurt. Sollte die grüne Bundesanleihe bereits 2020 auf den Markt kommen, müsste sie schon bald in den Emissionskalender der Deutschen Finanzagentur aufgenommen werden, die im Auftrag des Finanzministeriums Staatsbonds auf den Markt bringt.

Doch bislang steht nach Aussage von Kukies nicht einmal fest, ob diese überhaupt eingeführt wird. "Da wir nur einen Prüfungsauftrag gegeben haben, impliziert das ja auch, dass die Prüfung negativ ausfallen kann", betonte er. Eine der wichtigsten Prämissen bei der Einführung einer grünen Anleihe ist, dass sie für den Bund keine Mehrkosten bedeuten darf.

"Wir müssen beachten, dass wir ...

