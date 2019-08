Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Die Volkswagen AG hat mit dem australischen Rohstoffkonzern Ironridge Resources Ltd über dessen Lithium-Projekt in Ghana gesprochen. Die Gespräche seien gut verlaufen, teilte Ironridge Resources mit, ohne Einzelheiten zu nennen Das Unternehmen kündigte an, ähnliche Gespräche auch mit anderen Fahrzeugherstellern zu führen.

Volkswagen hatte vor gut einem Jahr mit der Regierung von Ghana eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ein Montagewerk in dem Land zu erreichten. "Auf dieser Grundlage und den breiteren Bestrebungen von Volkswagen im Bereich der Elektrofahrzeug- und Batterieherstellung sieht Ironridge Synergien zwischen den beiden Unternehmen", teilte die in London börsennotierte Ironridge weiter mit.

August 21, 2019

