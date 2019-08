Trotz schlechter Zahlen verläuft das Aktionärstreffen der angeschlagenen Restaurantkette relativ ruhig - auch dank der mächtigen Großaktionäre. Dabei könnten sich die Aktionäre über weit mehr als hohe Verluste ärgern.

Emotional wird es auf der Vapiano-Hauptversammlung im Kölner Dorint Hotel das erste Mal, als der Versammlungsleiter die Mittagspause ankündigt. Ein Vapiano-Aktionär, der gerade offenbar schon beim Buffet war, stürmt Richtung Podium und beklagt, dass dort schon keine Schnittchen mehr liegen. Hungrige Anteilseigner müssen anschließend auf Nachschub warten. Damit teilen sie das Schicksal vieler Vapiano-Gäste.

Lange Wartezeiten sind auch in seinen mehr als 200 Restaurants ein Kernproblem des Unternehmens. Viele Kunden kehren der Restaurantkette daher den Rücken. Im vergangenen Jahr ging der Umsatz je Quadratmeter Restaurantfläche um ein Prozent zurück. Dabei ist das Unternehmen eigentlich auf Wachstum ausgerichtet: Die Erlöse aus dem Börsengang 2017, immerhin rund 86 Millionen Euro, wollte Vapiano in die internationale Expansion stecken. Doch vor allem die Geschäfte im Ausland entwickelten sich nicht wie erhofft, verschlangen aber enorme Investitionen.

Der Konzern musste daher die Gewinnprognose im vergangenen Jahr mehrmals nach unten korrigieren und rutschte tief in die roten Zahlen. Bei 371 Millionen Umsatz weist er einen Verlust von 101 Millionen Euro aus, die Eigenkapitalquote sank zum Jahreswechsel auf nur noch 13 Prozent. Die Verluste brachten Vapiano in schwere Finanznöte. Die Großaktionäre, zu denen unter anderem die Erben-Familien Herz (Tchibo; 47 Prozent Anteilsbesitz) sowie Sander (Wella, 15,5 Prozent) zählen, mussten Geld zuschießen. Vergangenes Jahr zeichneten sie neue Aktien und stellten dem Unternehmen so 20 Millionen Euro zur Verfügung. Dieses Jahr sprangen die Eigentümer erneut ein und schossen über mit 10 bis 13 Prozent verzinste Nachrangdarlehen einen zweistelligen Millionenbetrag zu. Die Finanzspritzen halfen, zusammen mit weiteren Kreditlinien der finanzierenden Banken, den Konzern zu stabilisieren.

Expansions-Know-how ist nicht mehr gefragt

Doch die Ruhe währte nur bis vergangene Woche. Vapiano hatte Anfang des Jahres vermeldet, sein US-Geschäft für insgesamt 20 Millionen Dollar (etwa 18 Millionen Euro) an den Private-Equity-Investor Plutos Sama zu verkaufen. Doch der Käufer hat den Kaufpreis bis zum 16. August nicht bezahlt, wie Vapiano einräumen musste. Das Unternehmen gab daher vergangenen Freitag bekannt, nun auch nach anderen Käufern zu suchen. Zwei Tage später schmiss zudem der erst Ende November als Chef installierte Cornelius Everke "aus persönlichen Gründen" hin. Schon sein Vorgänger Jochen Halfmann und der im Januar ausgeschiedene Aufsichtsratsvorsitzende ...

