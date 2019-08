"Rhein-Zeitung" zu Anti-IS-Mandat:

"Die SPD will ein Ende des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr - so wie AfD, FDP, Linke und Grüne auch. Da ist es nur zu verständlich, dass sich die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nur mit Samthandschuhen und Millimeter für Millimeter an eine Verlängerung herantastet. Dabei wäre der bislang vorgesehene Abzug der Aufklärungstornados, Tankflieger und Ausbilder alles andere als im deutschen Interesse. Hier steht die Koalition tatsächlich an einer Wegscheide. Denn es geht auch um die Bekämpfung der Fluchtursachen. Wenn im ersten Halbjahr die mit Abstand meisten Asylentscheidungen Menschen aus Syrien und dem Irak betrafen, wie sollen wir dann in ein oder zwei Jahren unseren Rückzug beim Blick in den Spiegel vertreten können, wenn die Region noch instabiler geworden ist und noch mehr Menschen flüchten?"/yyzz/DP/he

AXC0010 2019-08-22/05:35