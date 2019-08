In den USA werden die Hoffnungen der Anleger auf Steuersenkungen enttäuscht, in Europa steht die Geldpolitik im Fokus Was die Märkte am Donnerstag bewegt.

Mögliche US-Steuererleichterungen sorgten an der Frankfurter Börse am Mittwoch noch für gute Stimmung. Der Dax schloss am Mittwoch mit 1,3 Prozent im Plus bei 11.803 Punkten. Kurz nach Börsenschluss sorgte US-Präsident Donald Trump dann für Ernüchterung. Auf außerbörslichen Plattformen notierte der deutsche Leitindex am Donnerstagmorgen vorbörslich leicht unter diesem Wert bei 11.775 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch mit einem Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,9 Prozent auf 26.202 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,8 Prozent auf 2924 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq wuchs 0,9 Prozent auf 8020 Zähler.

2 - Handel in Asien

Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag die asiatischen Aktienmärkte belastet.

Die Protokolle zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten, dass die Währungshüter unentschlossen waren: Während "ein paar" Mitglieder des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses für eine stärkere Zinssenkung von einem halben Prozentpunkt oder mehr waren, sprachen sich "mehrere" dafür aus, den Leitzins überhaupt nicht anzufassen.

"Die wichtigste Aussage der Protokolle ist, dass der Zinsschritt um 25 Basispunkte eine Kalibrierung war, eine Anpassung in einem Zyklus, und nicht der Beginn einer Reihe von Zinssenkungen", sagte Rodrigo Catril, Zinsstratege bei der National Australia Bank.

Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole und der Veröffentlichung der Protokolle des jüngsten Treffens der Europäischen Zentralbank (EZB) gingen daher viele Investoren in Wartestellung. Der 225 Werte umfassende Nikkei notierte am Mittag 0,1 Prozent im Plus bei knapp 20.648 Zählern. Der chinesische Leitindex bewegte sich kaum.

3 - VW präsentiert Grundzüge des neuen Markenauftritts

Das Image der Marke Volkswagen hat seit der Dieselaffäre massiv gelitten. Mit dem Einstieg in die Elektromobilität soll alles besser und vor allem

