In der Produktion von Chlorkohlenwasserstoffen (CKW) fallen Abgase an, die abgesaugt und gereinigt werden müssen, bevor sie an die Umgebungsluft abgegeben werden können. Da diese Grundchemikalien für viele Bereiche wichtig sind - etwa der Kunststoff- und Baustoffherstellung, bei der Herstellung von Farben oder in der Pharmazie - und in entsprechenden Mengen produziert werden, ist auch die Abgasreinigung entscheidend.

Beim Chemiekonzern Nouryon wurden am Produktionsstandort Frankfurt Höchst die CKW-haltigen Abgase aus der Methanchlorierung in der Vergangenheit mit einem Drehkolbengebläse durch die Reinigungsanlage gefördert. Durch die aggressiven Gase korrodierte die Gebläsestufe schon nach kurzer Zeit stark. Durch diese Korrosion und den Abrieb sank die Leistung des Gebläses, und die notwendige Druckdifferenz konnte nicht mehr aufgebracht werden. Dies hatte zur Folge, dass die Abgase nicht mehr zuverlässig abgesaugt werden konnten. Außerdem musste die Gebläsestufe alle zwei Jahre ausgetauscht werden, was jeweils mit Stillstandzeiten und Kosten von ungefähr 35.000 Euro zu Buche schlug.

Gasdicht und korrosionsbeständig

Für Betriebsingenieur Sergej Diner war dies ein äußerst unbefriedigender Zustand. Deshalb nahm er Kontakt mit der Firma Busch Vakuumpumpen und Systeme auf. Nach einer Analyse des Prozesses und der Anforderungen empfahlen die Vakuumspezialisten den Einsatz einer Mink Klauen-Vakuumpumpe. Diese ist nach den notwendigen Atex-Anforderungen zertifiziert (innen und ...

