Wenn man auf eine Konjunkturwende setzt. Das genau ist die neue Erwartung nach den jüngsten Zahlen in New York. Dazu gibt es heute den deutschen Einkaufsmanagerindex, für den sehr unterschiedliche Konsensschätzugnen vorliegen. Zum einen ein erneuter Schritt nach unten, zum anderen ein deutlicher Schritt nach oben. Darin läge der erste Wendeansatz.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.