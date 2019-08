DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben die Zinssenkung bei ihrer Ratssitzung am 30. und 31. Juli eher als "Neukalibrierung" denn als Beginn eines aggressiveren Lockerungszyklus gesehen. Deshalb zögerten sie mit Äußerungen, welche Schritte sie in Zukunft ergreifen könnten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die Notenbanker gehen davon aus, dass die Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik nicht so bald nachlassen werde, was für "anhaltenden Gegenwind" für die US-Wirtschaftsaussichten sorge. Sie äußerten sich nicht im Detail dazu, mit welchen Zinsschritten sie in den kommenden Monaten reagieren könnten und betonten die Notwendigkeit, flexibel zu sein. Bei der Sitzung im Juli hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent gesenkt. Die meisten Sitzungsteilnehmern hätten dies "als Teil einer Neukalibrierung der Geldpolitik oder einer Anpassung in der Mitte des Zyklus, in Reaktion auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Aussichten in den letzten Monaten", gesehen, heißt es im Protokoll. Mehrere Notenbanker favorisierten demnach, die Zinsen konstant zu halten. Zwei Vertreter hatten sich dagegen wegen der "hartnäckig niedrigen" Inflation für eine Senkung um 50 Basispunkte ausgesprochen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1H

09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

Im Tagesverlauf:

- CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,6 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,7 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,5 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,0 zuvor: 43,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,2 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,4 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,5 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,8 zuvor: -6,6 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 220.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,4 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger, inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.756,50 -0,25 S&P-500-Future 2.928,50 -0,02 Nikkei-225 20.616,86 -0,01 Schanghai-Composite 2.871,98 -0,29 +/- Ticks Bund -Future 178,69 7 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.802,85 1,30 DAX-Future 11.787,00 1,51 XDAX 11.793,47 1,50 MDAX 25.456,74 1,88 TecDAX 2.783,55 1,86 EuroStoxx50 3.394,89 1,33 Stoxx50 3.109,99 1,06 Dow-Jones 26.202,73 0,93 S&P-500-Index 2.924,43 0,82 Nasdaq-Comp. 8.020,21 0,90 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,62% -33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. "Der Markt wartet nun auf das Zentralbank-Treffen in Jackson Hole", so ein Händler. Dort äußert sich am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell zur Geldpolitik. Tendenziell leicht falkenhaft wird derweil das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gewertet. Demnach hatten sich dabei trotz der Zinssenkung um 25 Basispunkte auch einige Vertreter für konstante Zinsen ausgesprochen. Impulse könnten am Donnerstag auch von neuen Konjunkturdaten ausgehen. Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantik werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager veröffentlicht.

Rückblick: Fest - Gestützt wurde die Stimmung von Zinssenkungsspekulationen und auch Hoffnungen auf fiskalpolitische Stimuli. Wenn US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole spreche, sei die Frage nicht mehr, ob die US-Notenbank die Zinsen senke, sondern wie stark, so ein Teilnehmer. Unterstützung kam aus Italien, wo die Aktien stark stiegen mit der Hoffnung auf die Vermeidung von Neuwahlen, aus denen die populistischen und europakritischen Rechten als Sieger hervorgehen könnten. Der MIB zog um 1,8 Prozent an. Erneute Spekulationen, dass Renault und Fiat Chrysler Automobile fusionieren könnten, stützten deren Aktien. Renault schlossen 3,7 Prozent höher, Fiat legten um 3,3 Prozent zu. Allerdings legten auch andere Auowerte deutlich zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Nach einer Kaufempfehlung legten RWE um 1,1 Prozent zu. Ansonsten wurden defensive Titel eher gemieden: Eon gaben um 0,3 Prozent nach und Deutsche Telekom um 0,6 Prozent. Nach einer Kurszielsenkung verloren FMC 0,8 Prozent. Die Serie von Gewinnwarnungen aus dem Automobilsektor setzte sich mit Bertrandt fort. Die Aktie verlor darauf 11,8 Prozent. Nach einer Kaufempfehlung durch HSBC ging es für Leoni um 9,9 Prozent nach oben. GK Software büßten nach einer sehr zäh verlaufenen Kapitalerhöhung, die deutlich weniger einbrachte als avisiert, 1,2 Prozent ein. SGL Carbon erholten sich vom jüngsten Absturz und gewannen 11 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Osram wurden bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent fester gestellt mit 36,85 Euro, nachdem Osram das bestehende Stillhalteabkommen mit AMS aufgehoben und eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet hat. Damit kann AMS das bereits bekannte Angebot von 38,50 Euro nun offiziell vorlegen. Evotec wurden 2,7 Prozent höher getaxt. Laut einem Marktteilnehmer hat die Deutsche Bank am Abend die Papiere auf "Kaufen" hochgestuft.

USA / WALL STREET

Fester - Eine Kombination aus Konjunkturoptimismus nach ermutigenden Einzelhandelszahlen bei gleichzeitig sinkenden Zinsen stützte. Zwei der größten Einzelhandelskonzerne des Landes hatten überzeugende Geschäftsberichte vorgelegt. Die Spekulation auf weitere Zinssenkungen erhielt indes mit dem Fed-Protokoll ein paar Kratzer - in der Folge kamen die Aktienkurse von den Tageshochs leicht zurück. Die US-Währungshüter werteten die Zinssenkung bei ihrer Julisitzung eher als "Neukalibrierung" denn als Beginn eines aggressiveren Lockerungszyklus. Im Einzelhandelssektor übertraf Lowe's die Erwartungen. Die Aktie schoss um 10,4 Prozent nach oben. Auch Target schnitt besser ab als erwartet. Der Kurs haussierte um 20,4 Prozent. Im Schlepptau ging es für Nordstrom um 5,5 Prozent nach oben. Bei Urban Outfitters übertraf der Gewinn die Markterwartung. Die Aktie legte um 6,9 Prozent zu. Für Tesla ging es um 2,2 Prozent nach unten, nachdem Walmart Klage gegen das Unternehmen eingereicht hatte. Teslas Solarmodule sollen für mindestens sieben Brände verantwortlich sein. Cree brachen nach einem schwachem Ausblick um 15,8 Prozent ein.

Die US-Rentennotierungen sanken mit dem Fed-Protokoll - vor allem am kurzen Ende. Die falkenhafte Auslegung des Fed-Protokolls habe Zinssenkungsfantasie vom Markt genommen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 2,6 Basispunkte auf 1,58 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:15 EUR/USD 1,1083 -0,1% 1,1089 1,1097 EUR/JPY 117,95 -0,2% 120,87 118,13 EUR/CHF 1,0889 -0,0% 1,1025 1,0888 EUR/GBR 0,9142 +0,0% 0,8975 0,9138 USD/JPY 106,43 -0,2% 107,74 106,44 GBP/USD 1,2123 -0,1% 1,2500 1,2145 USD/CNY 7,0741 +0,2% 7,0632 7,0626 Bitcoin BTC/USD 9.999,24 -0,42 10.327,25 10.005,75

Das falkenhaft interpretierte Fed-Protokoll stützte den Dollar, der Euro gab im späten Geschäft nach einem Tageshoch von 1,1107 auf 1,1087 Dollar nach. Nach Ansicht der Commerzbank dürfte die Powell-Rede am Freitag in Jackson Hole aber einen stärkeren Impuls entfalten.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,50 55,68 -0,3% -0,18 +15,5% Brent/ICE 60,10 60,30 -0,3% -0,20 +8,7%

Die Ölpreise zeigten sich ohne klare Richtung. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA hatten sich etwas deutlicher als erwartet verringert. Allerdings stiegen die Benzinvorräte sowie die Gesamtlagerbestände. WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 55,68 Dollar. Die globaler gehandelte Sorte Brent verteuerte sich dagegen um 0,4 Prozent auf 60,30 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.500,49 1.502,40 -0,1% -1,91 +17,0% Silber (Spot) 17,07 17,15 -0,5% -0,08 +10,1% Platin (Spot) 848,49 852,55 -0,5% -4,06 +6,5% Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,8% -0,02 -3,0%

Der Goldpreis bewegte sich um die Marke von 1.500 Dollar. Die Feinunze kostete zuletzt 1.503 Dollar, ein Minus von 0,4 Prozent auf Tagessicht. Das eher falkenhafte Fed-Protokoll belastete den Preis des Edelmetalls etwas, auch wenn dieser schon zuvor im Minus gelegen hatte. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld bleibe man aber bullisch gestimmt, sagte ein Marktteilnehmer.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

G7

Beim bevorstehenden G7-Gipfel sollen die Chefs der sieben führenden Industriestaaten nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über konjunkturelle Anreize diskutieren. Dies sei ein Thema "für Europa, für Frankreich (...) für Deutschland und andere Länder".

BREXIT

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premierminister Boris Johnson haben beide ihren Willen zur Lösung im Brexit-Streit bekundet. Beim Besuch des britischen Premierministers unterstrich Merkel ihre Präferenz für einen geordneten Austritt Großbritanniens. Allerdings betonte sie, dass die Integrität des europäischen Binnenmarkts dabei gewahrt werden müsse.

BREXIT

Frankreich betrachtet einen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen inzwischen als das wahrscheinlichste Szenario. In der EU bestehe eine "Geschlossenheit bei den Prinzipien", vor allem was die so genannte Backstop-Regelung angehe, erklärte das Präsidialamt.

FISKALPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump nimmt nun offenbar von Plänen über Stimulierungsmaßnahmen für die US-Wirtschaft in Form von Steuersenkungen Abstand. "Ich sehe einfach keinen Grund dafür", sagte Trump auf die Frage, ob er Pläne für jedwede Steuersenkungen im Auge habe. "Wir brauchen es nicht. Wir haben eine starke Wirtschaft." Trump erteilte zudem der Idee eine Absage, die er erst am Dienstag ins Spiel gebracht hatte. Dabei ging es um eine Verringerung der Kapitalertragssteuern, indem diese an die Inflation gekoppelt werden könnten.

HANDELSPOLITIK USA

Ungewohnt offen haben führende Ökonomen des IWF die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Dessen Strategie der Strafzölle gegen China werde voraussichtlich sowohl der US- als auch der Weltwirtschaft schaden, weil sie das Vertrauen der Unternehmen sowie Investitionen unterminiere. Zudem würden globale Versorgungsketten unterbrochen, während gleichzeitig die Kosten für Produzenten und Verbraucher stiegen.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Nach der Schrumpfung des deutschen BIP um 0,1 Prozent im zweiten Quartal sind auch die deutschen Steuereinnahmen zurückgegangen. Sie sanken im Juli um 1,6 Prozent. Im Juni waren die Einnahmen noch kräftig um 6,8 Prozent gestiegen. Das Finanzministerium betonte allerdings, die Entwicklung sei "durch Sondereffekte bei zwei Steuerarten unterzeichnet".

NEGATIVZINSEN DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will prüfen, ob es ein staatliches Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer geben kann. "Das Bundesfinanzministerium hat eine Prüfung veranlasst, ob es der Bundesregierung rechtlich überhaupt möglich ist, Kleinsparer vor solchen Negativzinsen zu schützen", sagte Scholz. Diese Prüfung sei aber kompliziert und werde gewisse Zeit dauern.

LUFTVERKEHRSINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung sieht die Luftverkehrsbranche für einen möglichen ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union gewappnet. Man sei "auf den schlimmsten Fall vorbereitet", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger.

EON

hat zwei grüne Unternehmensanleihen über insgesamt 1,5 Milliarden Euro begeben. Die Investorennachfrage sei sehr hoch gewesen, so dass sich Eon über beide Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen habe sichern können, teilte das Unternehmen mit.

VOLKSWAGEN

hat mit dem australischen Rohstoffkonzern Ironridge Resources über dessen Lithium-Projekt in Ghana gesprochen. Die Gespräche seien gut verlaufen, teilte Ironridge Resources mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

AIRBUS

Der Triebwerk-Hersteller Engine Alliance hat eine Überprüfung aller in Flugzeugen vom Typ A380 verbauten Motoren angekündigt. Grund sind neue Erkenntnissen nach dem schweren Triebwerkschaden eines Airbus A380 über Grönland im September 2017.

OSRAM

hat das bestehende Stillhalteabkommen mit der AMS aufgehoben und mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kooperationsvereinbarung mit Schutzzusagen für Mitarbeiter, Standorte und wesentliche Unternehmensteile unterzeichnet. Mit dem Schritt wird AMS die Veröffentlichung des Angebots ermöglicht, das auf 38,50 Euro je Aktie lautet und damit 10 Prozent höher liegt als ein früheres Gebot der Investoren Bain/Carlyle.

BERTRANDT

hat im dritten Geschäftsquartal weniger verdient und seine Jahresprognose gesenkt angesichts zunehmender konjunktureller Eintrübung und branchenspezifischer Herausforderungen im Automotive-Bereich. Bertrandt stellt nun ein EBIT von 52,1 bis 80,3 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 5 bis 7,5 Prozent in Aussicht nach bislang 72,9 bis 96,4 Millionen Euro und 7 bis 9 Prozent. Das Unternehmen geht unverändert von einem Wachstum der Gesamtleistung um 20 bis 50 Millionen Euro sowie einem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit aus.

