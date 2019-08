Seit 2016 gibt es die AWP Group, Löbau, und jedes Jahr wurden die starken Wachstumsjahresziele übertroffen. Die Gruppe entwickelt Wet Process- und Automatisierungstechnik in der Leiterplattenindustrie und bedient neben der Elektronikindustrie auch die Luft- und Raumfahrt, Automotive und die Photovoltaik. Gerade die horizontalen Durchlaufanlagen zur Leiterplattenfertigung prägten den Ruf des Unternehmens. Nun hat die Whelen Engineering Company in die AWP Group investiert und so die Mittel für eine weitere Entwicklung und den Ausbau am Produktionsstandort im Boleslawiec in Niederschlesien verfügbar gemacht. Die Whelen Engineering Company, Inc. hat ihren Sitz in den USA. 1952 gegründet, ist das Unternehmen heute als Anbieter für akustische und visuelle Warngeräte (Warnleuchten, weißer Beleuchtung Sirenen und Steuerungen) für die Automobil, Luftfahrt- und Massenmeldeindustrie bekannt. Beim Investment in die AWP Gruppe handelt es sich um eine Mehrheitsbeteiligung, bei der auf die vorhandenen Erfahrungswerte gesetzt und nicht in das Management und Strategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...