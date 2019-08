Im frühen Donnerstagshandel tendiert der Goldpreis leicht bergab. Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole neigen die Marktakteure erst einmal zum Verkauf von Gold.Das am Mittwochabend veröffentlichte Fed-Protokoll war davon gekennzeichnet, dass die US-Notenbanker hinsichtlich der weiteren US-Geldpolitik geteilter Meinung sind. Am Freitagnachmittag (16.00 Uhr) wird Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankersymposium in Jackson Hole eine Rede halten, die in diesem Zusammenhang neue Erkenntnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...