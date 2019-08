Die TD Securities Analysten erwarten, dass der PMI des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland im August um 1 Punkt auf 42,2 (Markt 43,0) fällt, was ein neues Tief seit der GFC wäre, da die Talsohle während der Eurozonen-Krise im Juli 2012 bei 43,0 lag (der Monat von Draghi's "was immer nötig ist" Moment). Wichtigste Zitate "Der Dienstleistungssektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...