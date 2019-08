Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) will zur Verbesserung des Klimaschutzes Inlandsflüge verteuern und die Pendlerpauschale umwidmen. "Die Ticketabgabe auf Inlandsflüge beträgt derzeit sieben Euro. Ich bin mindestens für eine Verdoppelung", sagte Jung, der die Klimakommission von CDU und CSU leitet, der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).



Das sei der bessere Weg als eine Kerosinsteuer, denn die greife nur, wenn auch im Inland getankt werde. "Wenn CO2-Ausstoß zum Maßstab wird, kommen wir hier um die Frage höherer Abgaben nicht herum", so Jung. Zugleich müsse Bahnfahren durch die Senkung der Mehrwertsteuer günstiger werden.



Darüber hinaus wolle die Union die Pendlerpauschale zu einer Mobilitätspauschale umbauen. "Wenn jemand mit Bus und Bahn zur Arbeit fährt, sollte das stärker belohnt werden", so der CDU-Politiker. Der ÖPNV müsse überdies massiv ausgebaut werden.