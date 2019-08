Bewertung anhand der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung

MobileIron (NASDAQ:MOBL), das Unternehmen, das die branchenweit erste mobilgerätezentrierte Zero Trust-Plattform für Unternehmen einführte, meldet heute, dass es zum zweiten Mal in Folge im Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools der Gartner Group platziert wurde. Der Bericht bewertete 11 Anbieter anhand der Vollständigkeit ihrer Vision und der Ausführbarkeit.

"Für uns ist es eine Ehre, erneut als führendes Unternehmen im Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools der Gartner Group anerkannt zu werden", so Simon Biddiscombe, CEO von MobileIron. "Wir haben unsere UEM-Plattform kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert, um den Anforderungen der heutigen digitalen Unternehmen gerecht zu werden. Anfang dieses Jahres haben wir das innovative Zero-Sign-On-Erlebnis eingeführt, um Passwörter zu eliminieren und das weltweit allgegenwärtigste Produkt das mobile Gerät zu Ihrer ID zu machen und Ihnen damit dank unserer führenden Position im Bereich UEM einen sicheren Zugang zum Unternehmen einzuräumen."

Mobile und Cloud-Technologien haben auf der ganzen Welt zu einer tief greifenden Veränderung in den Organisationen geführt. Heute nutzen mobile Benutzer diverse Endgeräte, Apps, Netzwerke, Clouds und Betriebssysteme im nach außen offenen Unternehmen. Die Verantwortlichen für IT-Sicherheit müssen die Unternehmensdaten unabhängig vom Ort und der Art der Übertragung schützen und die Benutzer zwingen, die Unternehmenssicherheitsrichtlinien und lokalen Vorschriften einzuhalten. Diese Anerkennung unterstreicht, dass unser mobilgerätezentrierter Zero Trust-Ansatz Unternehmensanwendungen und Unternehmensdaten überall dort sichert, wo Benutzer arbeiten, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen."

MobileIron bietet die Plattform für das erste mobilgerätezentrierte Zero Trust-Sicherheitskonzept für Unternehmen. Dank MobileIron UEM können Unternehmen neue Technologien wie Zero Sign-On (ZSO) für die Benutzer- und Geräteauthentifizierung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und mobile Gefahrenerkennung (MTD) nutzen. Gemeinsam ermöglichen diese Technologien ein nahtloses, sicheres Benutzererlebnis, so dass nur autorisierte Benutzer, Geräte, Apps und Dienste auf Unternehmensressourcen zugreifen können.

MobileIron wurde zudem im April 2019 von Gartner Peer Insights mit dem "Customers' Choice" für Unified Endpoint Management Tools ausgezeichnet. In einem Gartner Peer Insights Review schrieb ein Dienstleister für Unternehmensmobilität in der Fertigungsindustrie, dass MobileIron "ein innovatives Endbenutzer-Erlebnis für mobile Arbeit aufbaut".

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools können Sie hier herunterladen. Wenn Sie mehr über MobileIron UEM erfahren möchten, finden Sie hier weitere Informationen.

Über MobileIron

Mit der branchenweit ersten mobilgerätezentrierten Zero-Trust Plattform auf der Grundlage von Unified Endpoint Management (UEM) zur Sicherung des Zugriffs und zum Schutz von Daten im gesamten, nach außen offenen Unternehmen definiert MobileIron die Unternehmenssicherheit neu. Zero Trust geht davon aus, dass sich Hacker bereits im Netzwerk befinden und der sichere Zugriff von dem Konzept "Niemals vertrauen, immer prüfen" bestimmt wird. MobileIron bietet mehr als Identitätsmanagement- und Gateway-Zugang, und prüft weit mehr Attribute, bevor es den Zugriff gewährt. Bei dem mobilgerätezentrierten Ansatz von MobileIron wird das Gerät validiert, ein Benutzerkontext hergestellt, die App-Autorisierung geprüft, das Netzwerk verifiziert und es werden Bedrohungen erkannt und beseitigt, bevor ein Gerät oder Benutzer sicheren Zugriff erhält.

Die Sicherheitsplattform von MobileIron basiert auf ausgezeichneten und branchenführenden Unified Endpoint Management (UEM)-Funktionen mit zusätzlichen Technologien, die mit Zero Sign-On (ZSO), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Mobile Threat Defense (MTD) das Zero Trust-Konzept unterstützen. Mehr als 19.000 Kunden, darunter die weltweit größten Finanzinstitute, Nachrichtendienste und andere stark regulierte Unternehmen, haben sich für MobileIron entschieden, um ein nahtloses und sicheres Benutzererlebnis zu ermöglichen und nur autorisierten Benutzern, Geräten, Anwendungen und Diensten den Zugriff auf Unternehmensressourcen zu erlauben.

