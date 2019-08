Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Roche von 207 auf 225 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie hob Analyst Stephen McGarry mit Blick auf die Halbjahreszahlen, die neue Konzernprognose und das starke Wachstum wichtiger Medikamente seine eigenen Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2021. Der Pharmakonzern habe allerdings eine Zeit mit mehr Gegenwind durch biotechnologisch hergestellte Nachahmerpräparate (Biosimilars) vor sich. Da die Aktie deutlich über seinem aufgestockten Kursziel notiere, hält der Experte an seinem negativen Votum fest./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 11:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-08-22/09:01

ISIN: CH0012032048