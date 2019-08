Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) hat am Mittwoch zwei Grüne Unternehmensanleihen zu je 750 Millionen Euro begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die beiden Tranchen stießen auf eine sehr hohe Investorennachfrage, so dass sich E.ON über beide Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen sichern konnte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...