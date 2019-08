Die Anleger an der Wiener Börse dürften sich nachden jüngsten Gewinnen am Donnerstag zurückziehen. Die Indikationeiner Bank für den heimischen Leitindex ATX deutet auf eine um 0,27Prozent schwächere Eröffnung bei 2.935,73 Zählern hin.Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzungder US-Notenbank ...

