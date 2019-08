Zum Auftakt des alljährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole haben Dax-Anleger auf die Bremse getreten. Der deutsche Leitindex verlor am Donnerstag 0,5 Prozent auf 11.750 Punkte. US-Notenbankchef Jerome Powell könnte die Zinshoffnungen der Anleger in seiner Rede am Freitag enttäuschen, warnte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

