Cloud-basierte Content-Plattformen gibt es viele. Jeder Anbieter setzt auf konkrete Services und Schwerpunkte, sodass es nicht einfach ist, den richtigen Anbieter für seine speziellen Bedürfnisse zu finden. Um hier die Kunden bei der Auswahl ihrer Technologie zu unterstützen, veröffentlicht das internationale Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research Inc. in regelmäßigen Abständen sogenannte "Wave-Berichte" zu unterschiedlichen Marktsegmenten. The Forrester (New) Wave™ - Internationale Analyse als Entscheidungshilfe Die Forrester Wave™ ermöglicht eine unabhängige, fundierte Evaluierung der besten Anbieter der einzelnen Branchen. Im Zuge der Analyse werden die vorab von Forrester Research ...

Den vollständigen Artikel lesen ...