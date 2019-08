EUR/USD fällt und testet die 1,1070 - Eurozonen PMIs werden später veröffentlicht - Jackson Hole Symposium startet heute, Powell spricht morgen - Die bearish Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in der zweiten Wochenhälfte ungebrochen und so testet der EUR/USD die Tagestiefs in der Nähe der 1,1070. EUR/USD Fokus auf Daten, nach FOMC ...

