Letzten Monat zwang das Gesundheitsministerium der Stadt New York insgesamt 15 Restaurants ihre Lebensmittel und Getränke zu entsorgen, die mit CBD angereichert waren, so die "New York Post". Seit dem 1. Juli 2019 ist es im Big Apple verboten Lebensmittel zu verkaufen, die mit CBD angereichert sind. Die Anordnung kommt vom Department of Health and Mental Hygiene, das ein FDA-Dekret durchsetzt. Ab ...

