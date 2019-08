Sveriges Riksbank: Result of Riksbank reversed auctions SEK bonds

Auction date 2019-08-22 Loan 1058 Coupon 2.50 % ISIN-code SE0005676608 Maturity 2025-05-12 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 1,850

Volume bought, SEK mln 500

Number of bids 5

Number of accepted bids 1

Average yield -0.588 %

Lowest accepted yield -0.588 %

Highest yield -0.588 %

% accepted at lowest yield 100.00



Auction date 2019-08-22 Loan 1061

Coupon 0.75 % ISIN-code SE0011281922 Maturity 2029-11-12

Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250

Volume offered, SEK mln 2,150

Volume bought, SEK mln 500

Number of bids 6

Number of accepted bids 2

Average yield -0.298 %

Lowest accepted yield -0.298 %

Highest yield -0.298 % % accepted at lowest yield 50.00







?



Auction date 2019-08-22 Loan 1058 Coupon 2.50 % ISIN-code SE000x5676608 Maturity 2025-05-12 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln X,XXX Volume bought, SEK mln X,XXX Number of bids XX Number of accepted bids XX Average yield X.XXX Lowest accepted yield X.XXX Highest yield X.XXX % accepted at lowest yield XX.XX