Bern (ots) - Die offenen Lehrstellen 2020 der Deutschschweiz werden im August auf

berufsberatung.ch aufgeschaltet, jene der Romandie folgen ab

September. Die Suche nach den offenen Lehrstellen auf

berufsberatung.ch gestaltet sich nun noch intuitiver.



Aktuell sind über 27 900 offene Stellen online, sie werden laufend

ergänzt. Die Angaben werden von den Betrieben an die Kantone gemeldet

und von berufsberatung.ch gesamtschweizerisch zugänglich gemacht.

Berufsberatung.ch ist die einzige Plattform, welche in Zusammenarbeit

mit den Kantonen nur qualitätsgesicherte Lehrstellenangebote

veröffentlicht.



Der Publikationsfahrplan der Kantone



Bereits publiziert AG, AI, AR, BE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH,

SZ, TG, UR, ZG, ZH

23. August 2019 BL, BS

1. September 2019 SO, VS (deutsch), FL

2. September 2019 FR, VD

13. September 2019 NE

16. September 2019 VS (französisch)

1. Oktober 2019 GE

November 2019 TI Die Top 10 der bereits ausgeschriebenen Lehrstellen



Die folgende Tabelle zeigt die Berufe, in welchen gegenwärtig am

meisten Lehrstellen ausgeschrieben sind (17 Kantone: AG, AI, AR, BE,

GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH, Quelle:

berufsberatung.ch).



Lehrberuf: Anzahl ausgeschriebene Lehrstellen

1. Kaufmann/-frau EFZ: 4157

2. Fachmann/-frau Gesundheit EFZ: 2062

3. Detailhandelsfachmann/-frau EFZ: 1765

4. Elektroinstallateur/in EFZ: 918

5. Polymechaniker/in EFZ: 822

6. Informatiker/in EFZ: 809

7. Logistiker/in EFZ: 723

8. Koch/Köchin EFZ: 719

9. Fachmann/-frau Betreuung EFZ: 596

10. Detailhandelsassistent/in EBA: 548

Intuitive Führung durch den Suchprozess



Aufgrund von Audits durch eine externe Firma, die sich auf die

Nutzererfahrung (User Experience) auf Webseiten spezialisiert hat,

wurde die Lehrstellensuche weiter vereinfacht und die Nutzerführung

auf www.berufsberatung.ch/lena nochmals verbessert.



Über 500 000 Besucher/innen pro Monat



Das Portal berufsberatung.ch ist das offizielle schweizerische

Informationsportal der Kantone für alle Fragen rund um Lehrstellen,

Berufe, Aus- und Weiterbildungen. Jeden Monat wird es von rund einer

halben Million Personen (Unique Visitors) besucht. Das Portal wird zu

gleichen Teilen durch die Kantone und den Bund finanziert.



Das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-,

Studien- und Laufbahnberatung SDBB ist eine Institution der

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK. Es

erbringt Dienstleistungen im Auftrag der Kantone und in

Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern der Berufsbildung (Kantone,

Bund, Organisationen der Arbeitswelt).



www.sdbb.ch



Kontakt:



Stefan Krucker, Leiter Kommunikation, stefan.krucker@sdbb.ch,

078 623 93 08



