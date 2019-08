Sorgen um US-China Handelskrieg führen am Donnerstag zum Abwärtsdruck - USD kann FOMC Sitzungsprotokoll induzierte Aufwärtsbewegung nicht ausbauen, was die Verluste begrenzt - Händler haben US PMIs und Fed Powell Rede am Freitag im Blick - Der AUD/USD notiert mit der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag leicht im Verlust, während er sich vom ...

