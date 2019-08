Der USD scheitert am Ausbau seiner FOMC Sitzungsprotokoll induzierten Erholung - Ölpreise steigen, was den Loonie unterstützt - Fokus liegt auf Powell Rede am Freitag - Der USD/CAD zog sich in der vergangenen Stunde schnell um 25 Pips vom Tageshoch zurück und so findet der Handel nun wieder unter 1,33 statt. Das Paar konnte sich zuletzt vom Wochentief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...