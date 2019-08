Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im August etwas gebessert. Wie das Institut Markit am Donnerstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 51,8 Zähler. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einem Rückgang auf 51,2 Punkte gerechnet. Sowohl in der stark angeschlagenen Industrie als auch im stabileren Dienstleistungssektor stiegen die Indikatoren an.

An den Finanzmärkten wurden bestehende Konjunktursorgen durch die Umfrageergebnisse etwas gedämpft. Der Euro legte nach Bekanntwerden der Resultate zu und stieg über 1,11 US-Dollar.

Besonders positiv überraschten die Ergebnisse aus Frankreich. Dort verbesserte sich die Stimmung in beiden großen Wirtschaftsbereichen. In der Industrie stieg der Indikator sogar wieder über die Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

In Deutschland verbesserte sich der Industrieindikator ebenfalls, er liegt aber nach wie vor im Schrumpfungsbereich. Die deutsche Industrie gilt aufgrund ihrer starken Exportorientierung als besonders anfällig für eine Verlangsamung der Weltwirtschaft. Deshalb wird sie auch stärker als andere Länder durch die Investitionszurückhaltung aufgrund des US-chinesischen Handelsstreits getroffen.

Trotz der Stimmungsaufhellung sprach Markit von einer anhaltenden Wachstumsschwäche im Euroraum. Der Dienstleistungssektor halte die Wirtschaft über Wasser, kommentierte Markit-Direktor Andrew Harker. Eine Schrumpfung der Gesamtwirtschaft im dritten Quartal sei aber nicht auszuschließen. So schnell werde die derzeitige Konjunkturdelle nicht überwunden sein, vermutet Harker.

^Region/Index August Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,8 51,2 51,5

Verarb. Gew. 47,0 46,2 46,5

Dienste 53,4 53,0 53,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 43,6 43,0 43,2

Dienste 54,4 54,0 54,5

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,0 49,5 49,7

Dienste 53,3 52,5 52,6°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jkr/fba

AXC0126 2019-08-22/10:58