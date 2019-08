Mainz (ots) - Die 60-jährige Anne (Ulrike Folkerts) hat sich noch nie so alt gefühlt: Als wäre es nicht schlimm genug, dass sie aufgrund ihres Alters entlassen wurde, bändelt ihre Tochter nun auch noch mit dem deutlich älteren Joe (Götz Schubert) an, der ausgerechnet Annes Jugendliebe ist. Für den 40. "Herzkino"-Liebesfilm der "Katie Fforde"-Reihe, "Ein Haus am Meer", stehen Ulrike Folkerts und Götz Schubert seit Samstag, 17. August 2019, in Boston und Umgebung vor der Kamera. In weiteren Rollen sind Romina Küper, Stephan Szasz, Esther Esche, Hartmut Volle und andere zu sehen. Regie führt Helmut Metzger nach dem Drehbuch von Jörg Tensing.



"Wer 60 wird, fliegt raus!" - so lautet das Motto der Bostoner Anwaltskanzlei, für die Anne ihr halbes Leben gearbeitet hat. Dabei scheint der Jugendwahn nur die Frauen zu treffen. Denn während Anne entlassen wird, steigt ihr fast gleichaltriger Kollege Leonard zum Kanzleipartner auf. Anne muss nun also umdenken und will sich ihren Lebenstraum von einem kleinen Haus am Meer erfüllen - so zumindest die offizielle Version. Inoffiziell weiß sie allerdings nicht, wie sie ohne ihr Gehalt die fälligen Handwerkerrechnungen bezahlen soll. Auch ihrer Tochter Holly (Romina Küper), die gerade ihr Jura-Examen bestanden hat, wird Anne kein Geld mehr überweisen können.



Aber als Leonard Anne in einem Fall um Hilfe bittet, wittert sie eine Chance, ihrer Tochter zum ersten Job zu verhelfen. Kurzerhand lädt sie Leonard übers Wochenende ein, um den Deal perfekt zu machen. Doch Holly erscheint in Begleitung ihres neuen, deutlich älteren Freundes: Joe ist nicht nur in Annes Alter, sondern tatsächlich ihr auf jugendlich getrimmter Ex-Lover. Wie schon vor 40 Jahren, liebt er es noch immer, dazwischenzufunken.



Produziert wird "Katie Fforde: Ein Haus am Meer" im Auftrag des ZDF von Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenke und Sabine Jaspers; Producerin: Nina Tanneberger). Verena von Heereman ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 16. September 2019, ein Sendetermin steht noch nicht fest.



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/katiefforde



"Herzkino" in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.de



https://facebook.com/herzkino



https://twitter.com/ZDFpresse



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/62178