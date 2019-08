FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX TO 'UNDERWEIGHT' ('EW') - TARGET 130 (155) PENCE - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 855 (755) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2,490 (2,470) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - GOLDMAN RAISES HASTINGS GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 214 (200) PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 830 (840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1500 (2200) PENCE - LIBERUM CUTS BHP GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1400 (2000) PENCE - LIBERUM CUTS FERREXPO TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 180 (300) PENCE - LIBERUM CUTS RIO TINTO TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 3300 (4500) PENCE - RBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1400 (1280) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 352 (338) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob