WienZürich (ots) - Die BEST RECRUITERS stehen fest: Zum sechsten Mal wurde die Recruiting-Qualität von über 400 Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein getestet. Hatten im Vorjahr noch Unternehmensberatung und Allbranchenversicherung die Nase vorn, geht im Jahrgang 2018/19 erstmals die Branche Gesundheits- und Sozialwesen als Sieger der Studie hervor. Der branchenübergreifende Einzelsieger mit der höchsten Recruiting-Qualität ist die Graubündner Kantonalbank.



Die Ergebnisse zeigen einen anhaltenden Trend zu Mobile Recruiting - nicht nur Stellenanzeigen sind inzwischen mobil optimiert, immer mehr Unternehmen ermöglichen auch die Bewerbung per Smartphone.



Auch das internationale Ranking aus insgesamt 1.311 Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich steht fest: Bestes Schweizer Unternehmen im D-A-CH-Raum ist ebenfalls die Graubündner Kantonalbank auf Rang 14. Internationaler Sieger ist die österreichische Herold Business Data GmbH.



Getestet wird anhand eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs in 11 Kategorien. Die feierliche Verleihung der Zertifikate in Bronze, Silber und Gold fand in der Zürcher Sihlpapierfabrik statt.



