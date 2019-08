Potsdam (ots) - YouTube-Stars Die Lochis, "König der Kinder-Disco" Volker Rosin, "Nilsen", "Frank & seine Freunde", "3Berlin", "KidzBop Germany", "Simon sagt", Original-Cast von "Bibi und Tina - das Konzert", Star-Choreograph Detlef D! Soost und viele mehr rocken am Sonntag nonstop das Gelände.



Tausende kleine und große Fans feierten im vergangenen Jahr mit ihren Idolen eine gigantische Party ... Jetzt geht RABATZ von Radio TEDDY, Deutschlands einzigem Kinder- und Familienradio, am Sonntag (25.08.2019) von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Open-Air-Gelände im FEZ in der Wuhlheide Berlin in die dritte Runde!



Es ist ein Star-Aufgebot, das Kinder und Eltern gleichermaßen begeistert. Absolut angesagt: Die Lochis, die bei ihrer Abschlusstour auf dem Festival einen ganz besonderen Zwischenstopp einlegen. Dabei werden Heiko und Roman von den beiden Radio TEDDY-Morgenshow-Moderatoren Cristina und Tobi zu einer besonderen Challenge auf einer 15 Meter hohen Riesen-Wellenrutsche herausgefordert! Und den ganzen Tag gibt's ein Nonstop-Programm mit Liedermacher Volker Rosin, Nilsen, "Frank & seine Freunde", "Bibi & Tina - das Konzert" in Original-Besetzung, Diane, Tobi und Carsten von "3Berlin", der Tanz-Coach der Stars Detlef D! Soost, Singer Songwriter "Simon sagt", die deutschen KidzBop Kids, die coolen Musik-Väter von "Ich & Herr Meyer", "Mirkos Liederbande" u.v.m. Und immer mittendrin: ALLE Radio TEDDY-Moderatoren und -Reporter. Cristina und Tobi senden live von 10 bis 18 Uhr die etwas andere Morgenshow und die Besucher erleben den ganzen Tag "Radio zum Anfassen" im gläsernen Studio. Exklusiv geht ein Online-TV-Studio vor Ort auf Sendung. Radio TEDDY-Moderatorin Debbie holt die Stars und Besucher auf die Couch, um mit ihnen zu plaudern, und Leo aus dem Radio TEDDY-Team cruist als Außenreporter übers Festivalgelände. Übrigens: In einer mobilen Fotostudio-Box können die Familien mit ihren Moderations-Lieblingen Schnappschüsse schießen und die individuellen Autogramm-Karten mit nach Hause nehmen. Absolutes Highlight: die Rabatz-Dance-Show! Star-Choreograph Detlef D! Soost hat zum eigens komponierten Song "Rabatz" (von den Liedermachern "Frank & seine Freunde" und "3Berlin") in den letzten Wochen eine Dance-Crew aus Radio TEDDY-Hörern zusammengeschweißt. Wenn die coolen Kids ihre Choreo auf die Bühne bringen, ist gigantisches Massentanzen mit den Besuchern angesagt ...



Dazu tolle Angebote auf dem gesamten Areal: Kleine Rennfahrer gehen beim Seifenkisten-Rennen an den Start und die Kreativen lassen sich phantasievolle Graffitis auf Schulranzen sprühen. Die "My Little Pony-Regenbogentour 2019" legt einen Stopp ein und Leckermäuler kommen mit dem Radio TEDDY-Eis, das die Berliner Eis-Manufaktur Florida Eis extra zum Familienfestival kreiert, voll auf ihre Kosten. Im Hüpfburgen-Paradies darf getobt oder von der Riesen-Wellenrutsche auf dem Vorplatz gesaust werden. Fürs leibliche Wohl rund ums Spektakel wird gesorgt und die Erwachsenen können im Elterncafé auch mal eine Verschnaufpause einlegen.



Pressekontakt:



Kerstin Stooff, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:

k.stooff@radioteddy.de



Original-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6329