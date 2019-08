Berlin (ots) - Seit dem Wochenende berichtet die Presse massiv über Krankheitsfälle, die mit E-Zigaretten in Verbindung gebracht werden. Diese Erkrankungen sind die Folge der Nutzung von illegalen und verunreinigten Substanzen und haben mit der E-Zigarette als solcher nichts zu tun.[1] Dustin Dahlmann, Vorsitzender Bündnis für Tabakfreien Genuss: "Die Meldungen über den Zusammenhang der Vorfälle mit E-Zigaretten sind falsch und zeigen auf, dass immer noch sehr viele Menschen die Tabak-Alternative nicht verstehen. Aus einem Becher kann man ein Erfrischungsgetränk genießen. Der Becher kann aber eben auch dafür genutzt werden, um ein Gift oder eine andere gesundheitsschädliche Flüssigkeit zu trinken. Bei letzterem würde aber sicher niemand auf die Idee kommen, vor Krankheitsfällen durch Becher zu warnen oder diese überhaupt damit in Verbindung bringen".



Liquids für E-Zigaretten sind in Deutschland eindeutig reguliert. Nach dem Tabakerzeugnisgesetz dürfen bei der "zu verdampfenden Flüssigkeit außer Nikotin nur Inhaltsstoffe verwendet werden, die in erhitzter und nicht erhitzter Form kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen."[2] Die Inhaltsstoffe müssen auf der Verpackung ausgewiesen sein; gesundheitlich bedenkliche Zutaten sind verboten. Zudem werden alle Liquids, E-Zigaretten und Zubehör sechs Monate vor dem Inverkehrbringen zusammen mit Emissionstests zur Prüfung bei den EU-Behörden eingereicht, um Risiken auszuschließen.[3]



"Die Vorfälle in den USA sind auf schädliche Substanzen zurückzuführen, die möglicherweise mithilfe von E-Zigaretten inhaliert worden sind. Doch es ist falsch, die Ursache für diese Erkrankungen bei der E-Zigarette zu suchen", sagt Dustin Dahlmann. Damit würden Verbraucher verunsichert und letztendlich sorgten solche Meldungen dafür, dass weniger Raucher umsteigen und bei der viel schädlicheren Tabak-Zigarette verbleiben würden.



"Die E-Zigarette ist eine hervorragende Alternative zur Tabakzigarette und um mindestens 95 Prozent weniger schädlich.[4] Diese Form der Nutzung hat sich in den letzten 16 Jahren seit der Erfindung der E-Zigarette millionenfach bewährt, ohne dass vergleichbare Krankheitsfälle aufgetreten sind."



Empfehlungen für einen erfolgreichen Tabakstopp:



1. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, welches

E-Zigarettenmodell und welche Nikotinstärke für Sie in Frage

kommen.

2. Probieren Sie unterschiedliche Liquids vor Ort und finden Sie

heraus, welches Aroma Ihnen am besten schmeckt.

3. Kaufen Sie E-Zigaretten dort, wo Sie auch nach dem Kauf noch

Beratung erhalten.

4. Keine Billigprodukte von nicht vertrauenswürdigen Händlern

kaufen. Thema Sicherheit: Diese Produkte sind in der Regel

nicht registriert und geprüft.

5. Haben Sie Geduld. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wird

Ihnen der Umgang mit der E-Zigarette leicht fallen. Quellen:

[1] Kings County of Public Health

https://www.countyofkings.com/home/showdocument?id=20469

[2] Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse, 2016

[3] Tobacco Products Directive, 2014, Art. 20

[4] Public Health England, Evidence Review of E-Cigarettes, 2018 Pressekontakt:



Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.

Vorsitzender: Dustin Dahlmann

Pressesprecher: Philip Drögemüller

Telefon: +49 (0) 30 209 240 80

E-Mail: presse@bftg.org

Web: www.tabakfreiergenuss.org



Original-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118679/4355107