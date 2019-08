Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start im Verlauf schwächer. Vor dem Beginn des jährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming neigten die Anleger zu Vorsicht, heisst es am Markt. Daher bröckelten die Kurse ab. Da und dort komme es nach dem starken Anstieg der Vortage auch zu Gewinnmitnahmen, sagt ein Händler.

