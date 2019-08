Paris - Mit moderaten Einbussen haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag im Handelsverlauf präsentiert. Leicht enttäuscht hätten die Anleger auf das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung zum jüngsten Leitzinsentscheid reagiert, hiess es am Markt. Unterstützung kam zwischendurch von positiven Konjunkturdaten aus Frankreich und Deutschland.

