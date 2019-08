Die Technologie soll Kosten für Patienten senken und die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen



Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Conagen, ein im Bostoner Biotech-Korridor angesiedeltes, vertikal integriertes Unternehmen im Bereich synthetische Biologie, gab heute bekannt, dass es für die Produktion von therapeutisch wertvollen Glykoproteinen eine auf Fermentation beruhende Technologie erworben hat.



Der Kauf umfasst eine Reihe von Patenten, die die Plattform und sämtliche damit zusammenhängenden Sachanlagen betreffen. Dadurch wird Conagen zu einem der führenden Entwickler von aktiven Arzneimittelwirkstoffen.



Die Grundplattform, die auch ein Paket aus 10 bereits entwickelten therapeutischen Glykoproteinen beinhaltet, wird Conagen sowohl zur Entwicklung von neuartigen Medikamenten als auch von Generika dienen.



Bei der industriellen Fermentation werden üblicherweise Mikroben verwendet, die relativ schnell in großen Mengen kultiviert werden können, ohne dass ein Zellaufschluss nötig wäre oder es zu Verlusten bei der Produktivität kommt. Die speziellen Eigenschaften dieser Therapeutika, wie etwa wünschenswerte Glykostrukturen und andere posttranslationale Modifikationen, führten bislang zu einer Begrenzung bei der kommerziellen Herstellung von empfindlichen Säugetierzellkulturen in relativ kleinen Mengen.



"Zu den spannendsten Eigenschaften dieses Wirtsorganismus gehört die Fähigkeit der Expression von Glykoproteinen mit Glykostrukturen, die die gewünschten Funktionen von Immunzellen befördern. Diese Eigenschaft ist bei der Suche nach einer stabil fermentierbaren Mikrobe äußerst ungewöhnlich. Ein weiterer Vorzug ist seine Fähigkeit, die technischen Eingriffe, die für die Anpassung dieser Glykostrukturen erforderlich sind, zu tolerieren und trotzdem die Widerstandsfähigkeit der Mikrobe zu erhalten", sagte Casey Lippmeier, Vice President der Abteilung für Forschung und Entwicklung.



Die Plattform wird die Kosten reduzieren, was schlussendlich auch an die Patienten weitergegeben werden kann. Für die Pharma-Branche ist das wichtig, weil sie zunehmend unter Druck steht, bei der Medikamentenentwicklung schneller und kostengünstiger zu arbeiten", sagte Oliver Yu, Ph.D., Mitgründer und CEO von Conagen.



Die größte Kategorie bei den therapeutischen Glykoproteinen machen die Blockbuster-Produkte der monoklonalen Antikörper aus. Auf diesen baut der gesamte Markt für Immuntherapien und Antikörper-Konjugate auf, der auf einen Wert von 100 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.



Weitere Informationen zu Conagen: Making Impossible Possible



Conagen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Biotechnik. Die Wissenschaftler und Ingenieure des Unternehmens nutzen die neuesten Instrumente der synthetischen Biologie, um Stoffwechselwege zu konzipieren, Produktionsorganismen zu verbessern und Produktionsabläufe zu optimieren. Dabei konzentriert man sich auf die Bioproduktion von hochwertigen Inhaltsstoffen für Lebensmittel, Nahrungsmittel, Aroma- und Duftstoffe, die Pharma-Branche und die Branche für erneuerbare Grundstoffe. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens unter www.conagen-inc.com



