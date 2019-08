Zürich (awp) - Die Gefahr sich zu verschulden, ist laut einer Studie in jungen Jahren am grössten. Das Verschuldungsrisiko nimmt vor allem dann zu, wenn man alleine und in einer Stadt lebt, wie der Inkassodienstleister Intrum schreibt. Am grössten sei die Verschuldungsgefahr im Alter von 18 bis 29 Jahren, heisst es in einer ...

