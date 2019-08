Die Aktienmärkte haben sich in letzter Zeit erholt, da die Hoffnungen auf weitere Konjunkturimpulse steigen. Es gibt keine bessere Gelegenheit, diese Ansichten mit der Haltung der Zentralbanker abzugleichen, als die jährliche Konferenz der Federal Reserve, die in Jackson Hole stattfindet. In dieser Analyse skizzieren wir, was zu erwarten ist und werfen einen Blick auf die am stärksten betroffenenen Märkte. MESSLATTE FÜR IMPULSE IST HOCHDas Notenbank-Treffen von Jackson Hole wurde 2011 berühmt, als der ehemalige Fed-Chef Ben Bernanke die Einführung von "QE2" (Anleihekaufprogramm) ankündigte, und Anleger suchen nun nach Hinweisen für künftige geldpolitische Schritte. Dieses Jahr könnte nicht relevanter sein, da die Fed gerade zum ersten Mal in diesem Jahrzehnt ...

