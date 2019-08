Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Kaarst (pts022/22.08.2019/14:50) - In der Ausstellung "Cylinder & Bots" des Düsseldorfer Künstlerduos Banz & Bowinkel, die bis Ende Juni in Berlin präsentiert wurde, bildet Augmented Reality (AR) den Mittelpunkt: Sie verbindet den realen Raum mit computergenerierten Avataren, die in mehreren animierten Situationen aufeinandertreffen. Die von den beiden Künstlern in Zusammenarbeit mit der "Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin" entwickelten Avatare zeigen verschiedene Performances. Eine wichtige Rolle innerhalb dieser Inszenierung spielt der Boden: Darauf liegende Vinylprints dienen als Marker, auf dem die erst durch die AR-Anwendung sichtbaren Figuren unterschiedlichen Choreografien folgen und sich innerhalb derer selbst orientieren. "Die Fotoböden dienen als Marker bzw. Tracker für die Augmentierung, das bedeutet: Die von Banz & Bowinkel entwickelte App erkennt das Muster und fügt die Avatare/Bots auf dieses interaktiv ein", erläutert Giulia Bowinkel. Die Vinylprints der Ausstellung stammen von FOTOBODEN . "Wir suchten einen Bodenbelag, der der technischen Herausforderung unserer Idee gerecht wird und fotorealistisch bedruckt werden kann", so Bowinkel. "Bei unserer Recherche stießen wir auf FOTOBODEN und bestellten verschiedene Muster. Nach der Lieferung war klar: Damit können wir unsere Idee umsetzen." Mit dieser außergewöhnlichen Anwendung im Ausstellungsbereich untermauert das Produkt aus dem Hause visuals united AG seine Bedeutung für die Kunstszene. Bereits in unzähligen Museen und Galerien konnte der individuell bedruckbare Vinylboden ausdrucksvolle Inszenierungen im gesamten Raum erschaffen. Denn während es vor FOTOBODEN nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gab, den Bodenbelag bei Ausstellungen sinnvoll miteinzubeziehen, hat sich dies dank der Erfindung des neuartigen Bodenbelags geändert: Nun besteht eine hervorragende Möglichkeit, den Boden kreativ und sinnvoll in das Ausstellungskonzept mit einzubeziehen. FOTOBODEN erlaubt die fotorealistische und detailgetreue Erstellung von Texten, Grafiken, Fotos oder Zeichnungen. Mittlerweile wird der Bodenbelag auch häufig als Wegweiser durch eine Ausstellung genutzt, die den Besucher durch die Räume führt und Erklärungen zu den einzelnen Werken gibt. Dank FOTOBODEN gelingt es mit einfachen Mitteln, für jede Ausstellung eine individuelle und außergewöhnliche eigene Welt zu erschaffen und so ganz unterschiedliche Emotionen zu wecken. Die zertifizierten Materialeigenschaften eignen sich zudem optimal für alle Einsatzbereiche, egal ob bei einem kurz- oder langfristigen Einsatz. Auch bei starker Beanspruchung durch Tausende Besucher zeigt er nur sehr wenig Abnutzungserscheinungen und kann sogar wiederverwendet werden. FOTOBODEN wird in bis zu 4m breiten Bahnen mit der maximalen industriellen Nutzungsklasse 43 gefertigt. Durch seine besonderen Materialeigenschaften kann er problemlos auf bereits bestehenden Boden aufgelegt, bei länger geplanten Aktionen auch geklebt und später rückstandsfrei wieder entfernt werden.

