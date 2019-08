Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält erneut den Award «Best Recruiter Schweiz» 2018/2019. Die Auszeichnung stützt sich auf die grösste Recruiting-Studie mit über 400 getesteten Arbeitgebern in der Schweiz und Liechtenstein. In der Branche Banken und Finanzdienstleistung und zum ersten Mal auch schweizweit erreicht die GKB den ersten Platz.



Der internationale Career-Verlag untersuchte zum sechsten Mal das Personalmarketing sowie die Recruiting-Qualität von Unternehmen in der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich. Die GKB gewinnt das Gold-Zertifikat «Best Recruiter Schweiz» für die Schweizer Finanzbranche. In der Gesamtbewertung aller untersuchten Schweizer Unternehmen erreicht die GKB ebenfalls die Top Position. Im Ländervergleich schafft sie es unter die ersten Zwanzig.



GKB führend in der Schweizer Finanzbranche:



In der Kategorie Banken/Finanzdienstleistung belegt die GKB zum dritten Mal den ersten Platz. «Wir entwickeln unser Personalmarketing-Konzept seit 10 Jahren unermüdlich weiter. Der Erfolg zeigt sich zum einen darin, dass wir den Fachkräftemangel durch die Positionierung der Graubündner Kantonalbank als attraktive Arbeitgeberin im Arbeitsmarkt weitgehend überwinden konnten. Zum anderen ist die Best Recruiter-Auszeichnung eine schöne Bestätigung, dass unser Marketing-/Recruitingprozess auch der objektiven Prüfung von Career standhält», freut sich Alexander Villiger, Leiter Personal, über das Abschneiden der GKB.



Grösste Studie zu Personalrekrutierung:



«Best Recruiters» ist die grösste Studie über Personalrekrutierung im deutschsprachigen Raum. Sie untersucht die 400 grössten Unternehmen der Schweiz anhand von rund 200 Kriterien hinsichtlich ihrer Personalmarketing-Aktivitäten in folgenden Bereichen: Karriere-Website, Mobile Recruiting, Social Web, Online-Stellenausschreibungen, Bewerbungsresonanz, Usability im Bewerbungsprozess, Initiativen im Bereich Talent Relationship Management sowie die Reaktion auf die Kontaktaufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern per E-Mail und Social Media.



