Rottach-Egern (ots) - Aus eigener Kraft die Alpen überqueren - ein Traum, den sich seit vielen Jahren Tausende von Menschen erfüllen. Und der Trend wird immer beliebter! Ob zu Fuß oder mit dem Rad, der Wunsch nach einer Alpenüberquerung wird für viele Menschen Realität. Aber was hat es mit diesem Trend auf sich? Warum wandern und radeln Tausende über die Alpen? Wie schafft man es als "Nicht-Leistungssportler" über die Alpen - ist das überhaupt möglich?



Diese und viele weitere Fragen beantwortet Wolfgang Sareiter, Geschäftsführer von Feuer und Eis Touristik. Ein Unternehmen, welches sich seit vielen Jahren auf die Überquerung der Alpen spezialisiert hat. Der Reiseveranstalter, der am Fuße der Alpen am Tegernsee ansässig ist, arbeitet hierfür eng mit den jeweiligen Tourismusregionen zusammen, die entlang der Wegstrecken liegen und genießt seit fast 30 Jahren deren Vertrauen. An einigen der bekanntesten Fernradwegen Deutschlands hat Wolfgang Sareiter bei der Planung der Strecke, Ausarbeitung und Beschilderung mitgearbeitet. Die Expertise, die sich seit über 30 Jahren angesammelt hat, wird ständig in die Entwicklung neuer Produkte gesteckt.



Warum erleben Alpenüberquerungen seit einigen Jahren einen Boom?

- Geschwindigkeit (entschleunigen)

- Ankommen/zu sich finden

- Wirklich "erleben"

- Den Weg als Bereicherung sehen Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit merken wir einen klaren Trend der Entschleunigung. Mal nicht erreichbar zu sein, die Natur zu genießen und auf dem Weg Dinge zu sehen die einem sonst verborgen blieben oder an einem vorbeirauschen, wenn man im Auto zum nächsten Geschäftstermin fährt. Das sind die Dinge, auf die man sich bei einer solchen Reise konzentriert. Ohne Handyempfang und im Kampf gegen den inneren Schweinehund, kann man wieder zu sich selbst und dem wirklich Wichtigen im Leben finden.



Für wen ist eine Alpenüberquerung machbar?

- Große Vielfalt: Für jedermann mit einer gewissen Grundfitness zu

bewältigen; Anspruchsvollere Etappen wie den E5 oder gemütlichere

Varianten Wir bieten eine große Vielfalt an Touren an und so kann jeder mit einer gewissen Grundfitness eine Alpenüberquerung bewältigen. Jemand der sich selbst nicht einschätzen kann und das erste Mal eine Überquerung unternimmt empfehlen wir eine gemütliche Variante. Für Erfahrene gibt es anspruchsvolle Etappen wie den E5.



Muss man bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen wie

Schwindelfreiheit, Klettern etc

- Es gibt für alle die richtige Variante Das kommt immer darauf an was man machen möchte. Eine gewisse Grundfitness sowie Trittsicherheit sollten auf jeden Fall vorhanden sein und schwierige Touren nur begangen werden, wenn man bereits Erfahrung in den Bergen gesammelt hat. Zumal schwere Routen oftmals auch besonderes Material wie Steigeisen etc. verlangen. Entscheidet man sich allerdings für eine gemütliche Variante, kann man hier auch seine ersten Erfahrungen sammeln und benötigt keine besonderen Vorkenntnisse.



Muss man sich besonderes Wissen aneignen, um eine Alpenüberquerung

machen zu können?

- Im Gebirge ist Wissen immer von Vorteil Wetterumschwünge zu erkennen und darauf reagieren zu können bietet Wanderern ein großes Plus an Sicherheit. man sollte sich vor jedem Start tagesaktuell über die Wetterbedingungen informieren. Hierfür gibt es Apps für das Handy, die speziell für das sich schnell ändernde Wetter in den Alpen geeignet sind. Wie unsere Gäste ihren Tagesablauf gestallten liegt natürlich nicht in unserer Hand, aber prinzipiell sind unsere Touren so geplant, dass unvorhergesehene Wetterereignisse in der Wanderzeit eher die Ausnahme darstellen. Z.B. entstehen Gewitter tendenziell eher gegen Nachmittag/Abend, wenn die Tagesetappen bereits beendet sind.



Worauf ist bei der Planung zu achten?

- Planung wird übernommen Bei einer individuellen Planung, die man als Reisender selbst vornimmt, fällt natürlich ein immenser Recherche- und Vergleichsaufwand an. Routenplanung und Zeitmanagement für die jeweiligen Tagesetappen, Unterkünfte und ggf. Transfers für sich selbst oder das Gepäck recherchieren sowie buchen, die passende Versicherung für die Reise abschließen, Kartenmaterial organisieren uvm. sind Dinge, welche die Vorbereitung für eine solche Unternehmung sehr komplex und aufwändig gestalten. Bucht man einen Aktiv-Urlaub bei einem Reiseanbieter wird all das übernommen.



Welche Ausrüstung wird benötigt?

- Ausrüstung sollte dem Einsatz entsprechend sein Bei einer Überquerung der Alpen begibt man sich in alpine Gefilde und diesem Terrain sollte auch die Ausrüstung angepasst sein. Festes Trekking-Schuhwerk, wetterfeste Kleidung sind ein Muss und für die jeweiligen Tagesetappen sollten ausreichend Getränke und eine Jause eingepackt werden. Zudem ist es bei jeder Bergtour ratsam Wechselkleidung dabei zu haben, um z.B. verschwitze Bekleidung vor dem Abstieg durch trockene zu ersetzen. Was im Rucksack nie fehlen sollte, egal ob Wander- oder Radtour, ist ein Erste Hilfe Set. Da wir unsere Touren auch mit Gepäcktransfer anbieten, sind die Etappen sehr komfortabel mit einem Tagesrucksack zu bewältigen



Sind Alpenüberquerung auch für Familien geeignet?

- Gibt Varianten für jeden auch Familien Wir empfehlen eine

Alpenüberquerung eigentlich erst ab einem Alter von 14 Jahren.

Allerdings können Eltern ihre Kinder natürlich am besten einschätzen. Für Familien mit kleineren Kindern gibt es zahlreiche andere Wanderrouten, die sich hervorragend als Familienreise eignen. So kann man sich dann an das große Ziel der Alpenüberquerung langsam herantasten.



Gibt es saisonale Beschränkungen?

- In der Reisebranche ja Die Hauptsaison für Alpenüberquerungen ist der frühe Sommer bis in den Herbst hinein, also von Juni bis ca. Mitte Oktober. Da der Schnee in den Bergen jedoch um einiges länger als im Tal liegen bleibt, sind frühere Termine wenig sinnvoll und können beispielsweise durch Lawinen schnell gefährlich werden. Der viele Schnee des letzten Winters ist ein gutes Beispiel hierfür, bis in den Sommer lag noch immer eine dichte Schneedecke in höheren Lagen und hat vielen Hütten eine verspätete Öffnung beschert.



Gibt es Alternativen zu einer Alpenüberquerung?

- Wanderreisen sind leichter und für Beginner als Vorbereitung zu

empfehlen Klar, es gibt unzählig viele Routen und wer noch nie in den Bergen unterwegs war, sollte vor einer Überquerung der Alpen unbedingt zuerst eine Wanderreise unternehmen. Hier kann man Erfahrungen sammeln und sich einschätzen lernen.



Wo sehen Sie die Alpenüberquerung in den nächsten Jahren?

- Wachsende Zahl an Reisenden

- Neue Routen/Angebote Der Boom für diese Art Reise wird auch in Zukunft nicht abreißen. Durch den Stress im Alltag werden die Menschen auch weiterhin in Ihrer Freizeit die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Da birgt vor allem die wachsende Zahl an Reisenden neue Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Wenn die Abgeschiedenheit in den Bergen verloren geht, wird auch das Interesse an solchen Reisen zurückgehen. Daher müssen neue Routen und dementsprechend neue Angebote für Alpenüberquerungen geschaffen werden wie zum Beispiel unsere neue Route von Tegernsee über Kitzbühel zu den 3 Zinnen und weiter nach Venedig. Und zwar immer im Einklang mit der Natur. Die Menschen gehen schon seit jeher über die Alpen und das werden Sie mit Sicherheit auch zukünftig noch tun.



Was unterscheidet Feuer und Eis als Veranstalter von seiner

Konkurrenz?

- Teilweise in der Planung und Umsetzung involviert

- Service, Erlebnis, Leistungen Unser Portfolio hat einen klaren Fokus auf sportive und individuell geplante Reisen mit Übernachtungen in Hotels und nicht auf Hütten. Bei einigen Angeboten waren wir bereits bei der Entwicklungs- und Umsetzungsphase der Strecken involviert und arbeiten hierfür eng mit den jeweiligen Tourismusverbänden zusammen. Da wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen, was unseren Kunden besonders wichtig ist, können wir ihre Erwartungen erfüllen und sogar übertreffen und ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Auch unser Standort am Tegernsee und unsere persönliche Leidenschaft für die Berge ist hier sicherlich hilfreich.



Wir bieten unseren Kunden außerdem einen Service von Anfang bis Ende. Von einer professionellen Beratung durch unsere Spezialisten, einer Hotline für telefonische Unterstützung bei Problemen unterwegs, bis zu einem eigens für uns ausgearbeiteten Versicherungspaket mit der ERGO Versicherung die bei allen Buchungen eingeschlossen ist.



Weitere Informationen rund um Alpenüberquerungen oder Aktivreisen finden Sie unter: www.sportive-reisen.de



Pressekontakt:



FlachCommunication

Christopher Flach

Am Hoffeld 2

D-83703 Gmund a. Tegernsee

T +49 (0)8022-1884000

F +49 (0)8022-1884100

M +49 (0)152-52478994

christopher@flach-communication.de

www.flach-communication.de



Original-Content von: Feuer und Eis Touristik, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135838/4355476