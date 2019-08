Am Standort des vorletzten Kohlekraftwerks in Österreich baut der Energieversorger EVN ein Photovoltaik-Kraftwerk. Über die Größe ist noch nicht entschieden. Zeitenwende in Österreich: das Land steigt 2020 aus der Kohlekraft aus. Dann will der Versorger Verbund das letzte Kohlekraftwerk des Landes stilllegen. Der österreichische Energieversorger EVN beendet sein Engagement für die Kohle ebenfalls. ...

