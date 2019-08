Der neue Teilhabe-Atlas bringt unbequeme Ergebnisse. An den Gefühlen ostdeutscher Bürger ist viel dran: Dass sie mehr arbeiten, doch weniger haben, dass Ärzte weiter entfernt sind und das Internet auf sich warten lässt.

Geht es in Deutschland wirklich gerecht zu? Am Ende lässt sich das an der Lebenserwartung ablesen, antwortet darauf eine neue Studie der Denkfabrik Berlin-Institut. Im "Teilhabe-Atlas" wurden dafür alle 401 Landkreise und kreisfreien Städte untersucht.

Das Ergebnis: Die durchschnittliche Lebenserwartung driftet innerhalb Deutschlands um ganze sechs Jahre auseinander. Im gebeutelten Pirmasens, einer früheren Industriestadt in Rheinland-Pfalz, sei sie mit 77,4 Jahren am geringsten. Im gesättigten, wohlhabenden Starnberg in Oberbayern, liege sie am höchsten mit 83,4 Jahren. Ähnlich hoch ist sie im Schnitt in den Wirtschaftszentren Stuttgart und München mitsamt ihren Speckgürteln und im südlichsten Deutschland - vom Breisgau über den Bodensee bis Berchtesgaden. Ein viel kürzeres Rentnerleben erwartet Menschen in großen Teilen Ostdeutschlands und des Ruhrgebiets.

Die Bundesregierung duckt sich bei den ungleichen Lebensbedingungen in Deutschlands Regionen lieber weg. Die von ihr eingesetzte Kommission zu "gleichwertigen Lebensverhältnissen" brachte zuletzt nur vage Ergebnisse, weil sich niemand durchringen konnte, den schwammigen Begriff genau zu umreißen und dann konkrete Lösungen anzubieten.

Abgehängt zu sein, ist nicht nur ein Gefühl

Das versucht nun diese bundesweite Studie, die zu einem wenig schmeichelhaften Schluss kommt für ein Land, in dem Chancengleichheit von Politikern der meisten Parteien hochgehalten wird. Gut versorgt zu sein oder abgehängt hat viel mit dem Wohnort zu tun. Dabei wurden die ländlichen Regionen untereinander verglichen und die städtischen. Der Befund ist eindeutig: Am Gefühl vieler Ostdeutscher, abgehängt zu sein statt gut versorgt, ist einiges dran. Die Quote der Sozialhilfeempfänger, die Höhe der ...

