22.08.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Frequentis (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) FREQUENTIS gewinnt größten digitalen Tower Neuseelands Internationale Studien sagen Marktwachstum von bis zu 36% pro Jahr bis 2026 der in der Flugsicherung neuen Tower-Technologie voraus Auftrag von Airways New Zealand untermauert Marktführerschaft von Frequentis Entscheidende Referenzen bei der Deutschen Flugsicherung und beim US-amerikanischen Militär Das Frequentis Digital Tower-System am Auckland International Airport in Neuseeland wird zunächst als Notfallsystem fungieren. Die ...

